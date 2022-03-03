Амман, 3 марта, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В Иордании назвали число граждан, покинувших Украину и ожидающих возвращения домой. В четверг, 3 марта, в МИД страны заявили о том, что будут содействовать выезду 615 иорданцев и членов их семей с Украины на родину.

Nicolas Raymond Флаг Иордании

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Часть граждан уже находится на родине, сообщает информационное агентство Petra со ссылкой на заявление ведомства.

«По нашим данным, 260 иорданцев отправились в Румынию, 161 — в Польшу, 107 — в Словакию, 54 — в Венгрию и 33 — в Молдавию, ещё 232 иорданца уже прибыли в Иорданию», — сообщили в МИД Иордании.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.