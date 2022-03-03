Москва, 3 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Россия не будет «сидеть под лавкой» и заключать договорённости под диктатом. Об этом 3 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

Mid.ru Сергей Лавров

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По словам Лаврова, если рассчитывают, что Россия будет «сидеть под лавкой» и подчинится диктату, то это расчеты с негодными средствами.

«Надо помнить нашу историю: мы никогда под диктатом никаких договоренностей не заключали», — сказал Лавров.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса.