Москва, 3 марта, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В украинском городе Харькове нет российских войск. Об этом сегодня, 3 марта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ.

Центральная площадь Харькова

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Он уточнил, что в Харькове нет российских войск, но наблюдается ситуация, когда на Харьковском вокзале не выпускают иностранцев.

«Иностранцы хотят уехать, в том числе через российскую территорию. Россия готова принять этих иностранных граждан», — пояснил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Харькове ВСУ разместили реактивные системы залпового огня на территории жилых районов, используя их как прикрытие.

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