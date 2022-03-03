Минск, 3 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Гуманитарная ситуация на Украине вызывает большое беспокойство у Белоруссии, граждане которой, как и другие иностранцы, сталкиваются с огромными проблемами при попытках покинуть украинскую территорию. Граждан третьих стран при попытках выехать из Украины унижают и избивают, удерживают как заложников. Об этом 2 марта на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН по украинскому вопросу заявил белорусский постпред при организации Валентин Рыбаков.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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«Вызывает серьезное беспокойство разгул издевательств и мародерства, в том числе в отношении иностранцев на Украине. Бесконтрольная раздача оружия уже привела к резкому всплеску насилия и грабежей. Жертвами становятся обычные люди, водители-дальнобойщики, которые осуществляют международные перевозки грузов. Среди них уже есть погибшие. Почему вы замалчиваете все эти факты? Кстати, насколько нам известно, были сделаны соответствующие заявления на уровне руководства Африканского союза», —сказал белорусский постпред при ООН.