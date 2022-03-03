Париж, 3 марта, 2022, 13:38 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за последние 24 часа выявили 57 697 носителей коронавируса, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Во Франции госпитализировано 23 840 человек с COVID-19 против 24 437 человек днем ранее. За последние сутки госпитализировано 1249 пациентов c COVID-19. В отделения интенсивной терапии находятся 2329 человек.

Кроме того, за сутки от COVID-19 умерли 165 жителей Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится с визитом в Молдавию.