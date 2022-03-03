Сеул, 3 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приняли решение перенести посольство на Украине из Киева в другое «безопасное место». Об этом 2 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

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«Все сотрудники, включая посла, а также шесть южнокорейских граждан переедут из Киева в другое безопасное место из-за сложностей в работе посольства и обеспечения безопасности дипломатов», — говорится в сообщении министерства.

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что открытые во Львове и Черновцах временные офисы продолжают работу и оказывают содействие гражданам.

«Посольство возобновит работу на территории Украины, как только ситуация стабилизируется», — заявили в МИД.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду киевского режима.