Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Готовность отправиться работать по специальности в Донбасс выразили 69 петербургских медиков различной специальности, откликнувшихся на призыв партии «Единая Россия». Об этом 3 марта сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР» в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Медики Петербурга

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Среди тех, кто готов помогать жителям ЛНР и ДНР, — психологи, хирурги, терапевты, педиатры и другие медики. Все они являются востребованными в новых государствах, которые признала Россия. Все они записались в число добровольцев в региональном отделении «Единой России». Стоит отметить, что первая заявка поступила всего через полчаса после обнародования информации о наборе.

Среди тех, кто готов выехать в Донбасс, член «Единой России» Вадим Лагойко. Он работает главврачом поликлиники Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова. Лагойко выразил желание поделиться опытом с коллегами в ДНР и ЛНР и непосредственно помочь на месте.

Среди причин желания отправиться на Донбасс медики называют своё неравнодушное отношение к происходящему. При этом те врачи, которые более всего нужны сейчас Петербургу, останутся в городе. Обсуждение того, кого можно без ущерба для города отправить в ДНР и ЛНР, «Единая Россия» будет вести с городским комитетом по здравоохранению.

Пока дата отправления в Донбасс первой группы добровольцев из Петербурга неизвестна. Она будет обнародована позднее.

Напомним, из Санкт-Петербурга отправили первую фуру с гуманитарной помощью. Она уже прибыла в Ростовскую область. Секретарь регионального отделения «ЕР» в Петербурге Сергей Боярский отметил, что сбор и отправка помощи будет осуществляться, пока в этом будет необходимость.