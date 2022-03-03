Москва, 3 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что против России хотят развязать войну. Об этом он заявил 3 марта в интервью отечественным и зарубежным СМИ.

Mid.ru Сергей Лавров

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По его словам, подобные планы «вынашиваются».

«Если против нас начнут развязывать реальную войну, это, наверное, должны думать об этом те, кто такие планы вынашивает», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России подчеркнул, что спецоперация по демилитаризации Украины будет доведена до конца. Что касается отношений с НАТО и Западом, то диалог рано или поздно начнётся.

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