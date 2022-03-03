Москва, 3 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Вопрос о будущем Украины, включая выбор руководителей страны, должен решать украинский народ вместе с другими населяющими ее народами, заявил 3 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Решать вопрос о том, как дальше жить Украине и кого выбирать для того, чтобы этой страной руководить, должен сам украинский народ, вернее, все народы, живущие в многонациональной Украине», — заявил Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия готова говорить с Украиной, но спецоперация будет продолжена.

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