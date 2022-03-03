Минск, 3 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Граждане Белоруссии и России «сталкиваются с огромными проблемами при попытках выезда с Украины». Об этом 2 марта на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН по украинскому вопросу заявил белорусский постпред при организации Валентин Рыбаков.

Dpsu.gov.ua Белорусско-украинская граница

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Белорусский дипломат призвал власти Украины открыть гуманитарный коридор для выезда на украинско-белорусской границе. При этом он обратил внимание на проблемы мужчин старше 18 лет с белорусскими и российскими паспортами, сказав: «Украинские власти не выпускают их из страны. Россияне и белорусы фактически удерживаются в качестве заложников».

«Известны также случаи проявления расизма и дискриминации, избиения и выкидывания через границу иностранных граждан польскими пограничниками. 26 февраля польские пограничники избили и выдворили обратно на Украину группу из примерно 100 индийских студентов, которые в последующем были размещены в лагере для беженцев в Румынии», — добавил белорусский дипломат.