Кишинёв, 3 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду сегодня утром провела телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба молдавского президента.

Переговоры

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

Сообщается, что они обсудили ситуацию на Украине и поток беженцев из этой страны. Также одной из тем разговора стало то, как события в регионе сказались на энергетическом кризисе в Молдавии.

По данным пресс-службы, главы республики выразили надежду что скоро мир в регионе восстановится. Они также обсудили возможности повысить экономическую устойчивость Молдавии и двусторонние торговые отношения.

Напомним, Молдавия и Азербайджан отказались присоединиться к санкциям против России, объявленным из-за начала операции на Украине в рамках защиты Донбасса.