Москва, 3 марта, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Россия не планирует вводить военное положение в стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Нет, это «утки», это всё в соцсетях и так далее, всё ходят чистые «утки», и потом граждане пересылают друг другу и так далее», — сказал Песков.

Он призвал крайне аккуратно относиться ко всей информации, циркулирующей в соцсетях и мессенджерах, и «не становиться жертвами просто обычных слухов и обычных обманов».