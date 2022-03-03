Брест, Белоруссия, 3 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Информация о переносе или отмене запланированных на 3 марта переговоров России и Украины в Белоруссии не соответствует действительности. Об этом 3 марта заявил прессе глава российской делегации Владимир Мединский.

пресс-служба Московского международного кинофестиваля Владимир Мединский

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«Переговоры состоятся. Мы сейчас в контакте с украинской стороной. Там же, где и были запланированы — на территории Брестской области Белоруссии. Российская делегация ожидает», — сказал помощник президента России, возглавляющий российскую делегацию.

По словам Мединского, задержка прибытия украинской делегации связана с логистикой — представители официального Киева намерены прибыть из Польши, как и в прошлый раз (28 февраля).

«Мы спокойно абсолютно ждём к 15.00», — уточнил Мединский.

По его словам, к переговорам подготовлен блок вопросов из трёх частей — «военно-технического аспекта, гуманитарно-международного и политического».