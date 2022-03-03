Москва, 3 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Российская делегация была готова начать переговоры с украинской стороной ещё 2 марта. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Флаги России и Украины

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«Вчера наша делегация была на месте. Она ожидала украинских переговорщиков вечером, ночью, утром. Ожидает, честно говоря, до сих пор. Как вы знаете, переговоры не начались. Украинские переговорщики явно не спешат», — сказал Песков.

По его словам, место переговоров является вторичным в сложившейся ситуации, а ключевым моментом является сам факт встречи двух делегаций.

Песков также выразил признательность Белоруссии за создание «прекрасных условий для переговоров».