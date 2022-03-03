Москва, 3 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области, заявил глава российской делегации — помощник президента России Владимир Мединский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Мединский

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По его словам, блок предложений Москвы на переговорах с Киевом состоит из гуманитарного, политического, военно-технического аспектов.

Как сообщало ИА REGNUM, российская делегация прибыла в белорусскую часть Беловежской Пущи в том же составе, что и 28 февраля. Новые переговоры с украинской стороной ожидались вечером 2 марта.

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