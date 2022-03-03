Песков назвал большой трагедией потерю военных в спецоперации на Украине
Москва, 3 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Власти России соболезнуют семьям военных, которые погибли в ходе спецоперации в защиту ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
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«Мы все, естественно, соболезнуем родным и близким, тем, кто потерял своих мужей, детей, и, разумеется, это большая трагедия для всех нас. Одновременно все вместе восхищаемся героизмом наших военных», — сказал Песков.
По его словам, подвиг российских военных в ходе спецоперации в защиту ДНР и ЛНР войдёт в историю как подвиг в борьбе с нацистами.