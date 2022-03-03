Краснодар, 3 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Российское реестровое казачество активно поддерживает решение президента России по проведению специальной операции в защиту Донбасса. В своём видеообращении казаки Кубанского казачьего войска высказали слова поддержки и выразили готовность оказать всестороннюю помощь мирным гражданам, эвакуированным из ДНР и ЛНР.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки

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Семья председателя Совета стариков Кубанского войска Василия Полухина приняла к себе беженцев из Ясиноватой (ДНР).

«Моя семья приняла беженцев из Ясиноватой. Ребёнок, которому исполнилось пять лет, испытывает страх, выходя на улицу. Мальчик даже на балкон боится выйти и удивляется, тишине. Почему Европа смотрит, как убивают в Донбассе, не обращая на это внимание? Идёт геноцид по всей Украине. Там ликвидируют русские классы, идёт гонение на Русскую православную церковь. Это нужно показать всему миру, а не фейки, созданные против России», — отмечается в обращении.

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Поддержку главе государства высказали и молодые казаки, и старики, и ветераны Кубанского казачьего войска. Не остались в стороне и женщины, которые просят о зачислении в роту обеспечения.

Кубанские казаки продолжают принимать активное участие в работе с беженцами, экстренно покинувшими Донбасс.