Пхеньян, 3 марта, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Власти Северной Кореи отменили ежегодный Пхеньянский марафон, известный также как международный марафон на приз Мангёндэ, из-за пандемии коронавируса. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте туристического агентства Koryo Tours, специализирующегося на турах в КНДР.

(сс)Bjørn Christian Tørrissen Пхеньян

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: победа над COVID-19 близко? – все новости»

Известно, что марафон отменяют третий год подряд. В 2020 и 2021 гг марафон был отменен в связи с тем, что правительство КНДР закрыло границу в целях недопущения распространения коронавируса.

По предварительным данным, следующий марафон запланирован на 9 апреля 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии коронавируса в КНДР сдали тест на коронавирус 56 227 человек.

Читайте также: Число сдавших тест на коронавирус в КНДР превысило 56 тыс. человек — ВОЗ