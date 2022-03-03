Москва, 3 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Украинская делегация медлит с продолжением переговоров, а в это время гибнут люди. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 3 марта в своём телеграм-канале, комментируя отказ Киева от переговоров с представителями России в Беловежье.

Mid.ru Мария Захарова

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«Люди гибнут, а представители киевского режима место подбирают, где им покомфортнее будет перед камерами красоваться», — написала Захарова.

Ранее стало известно, что представители Украины находятся в Польше. Глава украинской делегации на переговорах с РФДавид Арахамия заявил, что встреча состоится, но не в Беловежской Пуще.

Как сообщало ИА REGNUM, российская делегация прибыла в белорусскую часть Беловежской Пущи в том же составе, что и 28 февраля. Новые переговоры с украинской стороной ожидались вечером 2 марта.

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