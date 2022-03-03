Таллин, 3 марта, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Российские граждане, проживающие в Эстонии, если отправятся поддержать операцию своей страны на Украине, понесут уголовную ответственность по возвращению. Об этом депутат парламента от националистической партии «Отечество» (Isamaa), бывший глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Армия Эстонии

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«Правительство должно немедленно направить этой группе четкий сигнал: лицо с российским гражданством и с постоянным видом на жительство, которое в настоящее время идет на службу в российскую армию, навсегда лишается своего вида на жительство, и это решение не подлежит обсуждению», — написал он.

Рейнсалу призвал парламент Эстонии дополнить Пенитенциарный кодекс специальной уголовной статьей, чтобы «участие в военных действиях на службе у некоторых враждебных Эстонии стран в составе армии или наемной армии наказывалось даже в том случае, если Эстония не является страной, участвующей в войне».

В то же время Рейнсалу, наоборот, призвал зафиксировать в эстонском законодательстве специальное положение, согласно которому граждане Эстонии, получившие гражданство в порядке натурализации, которые поедут воевать на стороне Украины, не будут лишены эстонского гражданства, как этого требует нынешний закон.

Рейнсалу сообщил, что в Эстонии есть как минимум один такой человек.