Таллин, 3 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Касса по безработице Эстонии ведет переговоры с владельцами компаний в северо-восточном уезде страны Ида-Вирумаа, чтобы они предоставляли украинцам рабочие места. Об этом сообщил портал sputnik-meedia.com.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония-Россия

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Одной из причин такого решения называется то, что в самом русском по населению уезде страны работодатели при найме не требуют от работников знания эстонского языка, предпочитая русский.

«Все наши бюро будут обеспечивать их необходимой информацией. В регионе есть вакансии, некоторые рабочие места не требуют знания эстонского языка», — сказала руководитель местного отделения Аннеки Теэлахк.

Она надеется, что с помощью украинцев удастся решить проблему по поиску работников на местных предприятиях: «Швейные предприятия не могут себе найти рабочую силу. Может, среди украинцев есть люди с таким опытом? Точно так же в промышленности, строительстве, а летом — в сельскохозяйственном секторе».

Портал sputnik-meedia.com напоминавет в этой связи, что Ида-Вируский уезд известен не только, как самый русский регион Эстонии из-за большого количества проживающих там русскоязычных, но и как один из самых депрессивных из-за высокого уровня безработицы.

Некогда самый промышленно развитый регион Эстонии сильно пострадал после развала СССР: закрылись многие заводы и шахты, вследствии чего живущие там люди потеряли работу. До сих пор Ида-Вирумаа остается «сердцем» национальной энергетики, добычи и переработки горючего сланца, сланцехимии.