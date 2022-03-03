Москва, 3 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Украинская сторона готовит провокации, в том числе в Мариуполе. Такими сведениями располагают в России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров 3 марта в интервью отечественным СМИ.

Mid.ru Сергей Лавров

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По его словам, украинские силовики пытаются прикрыться мирным населением. Киевский режим защищают настоящие убийцы, подчеркнул он.

«Много есть информации о том, какие провокации готовятся, в том числе и в Мариуполе, и на других территориях, где украинцы сейчас пытаются использовать граждан как живой щит», — сказал Лавров.

Глава российского МИД добавил, что неонацисты и неонацизм расцветали в период президентства Владимира Зеленского пышным цветом. Радикалы проводят учения, обучаются боевым действиям в городских условиях, совершению диверсий и провокаций.

Как сообщало ИА REGNUM, глава российской дипломатии также указал на полную несамостоятельность Украины, которая в очередной раз отложила переговоры об урегулировании конфликта. Он предположил, что в Киеве «получают указания из Вашингтона».

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