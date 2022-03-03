Истерия Запада вокруг Украины пройдёт, уверен Лавров
Москва, 3 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Запад всеми правдами и неправдами уходит от реакции на «ясные и чёткие» предложения России по архитектуре безопасности в Европе. Об этом 3 марта в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повесткезаявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные страны не могут за Россию определить, что нужно для её безопасности.
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Российский министр уверен, что антироссийская истерия пройдет, Запад «перебесится».
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