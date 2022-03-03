Москва, 3 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Потенциальная угроза с территории Украины для России непозволительна. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Мы не можем больше позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на Российскую Федерацию. Такие угрозы закреплены в нынешних доктринальных документах киевского режима и, конечно же, стремление, неуёмное стремление Украины в НАТО и полное нежелание натовцев выполнять обязательства, которые требуют не принимать никаких мер, которые будут укреплять твою безопасность за счёт моей безопасности — конечно, это всё является среди главных причин», — заявил Лавров.