Москва, 3 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Специальная операция России на Украине призвана покончить с войнами на Украине. Об этом 3 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры — все новости»

"Если говорить откровенно, конечно, очень плохо, когда гибнут люди: и военнослужащие, и тем более гражданские, женщины, дети, как это было восемь лет в Донбассе и как то же происходит во время нашей специальной операции, которая призвана положить конец любой войне, которая могла бы происходить на украинской территории и проистекать с украинской территории», — заявил Лавров.