Новосибирск, 3 марта, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования в связи с гибелью новосибирских военнослужащих при проведении специальной операции. Он подчеркнул, что «мы все в неоплатном долгу у таких несгибаемых парней». Официальный комментарий опубликован на официальном сайте регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаю о том, что при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм, погибли двое наших земляков — новосибирец и житель Тогучинского района. Они сложили голову при проведении специальной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской Республик, для обеспечения национальной безопасности России. Делом своей жизни наши товарищи избрали служение Отечеству и пали в бою, отстаивая безопасность нашего многонационального народа, его право на жизнь и самоопределение», — подчеркнул Травников.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что их семьям будет оказана всесторонняя поддержка.