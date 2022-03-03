Москва, 3 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Партнеры России по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) стараются с пониманием подходить к позиции Москвы по ситуации на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM БРИКС

«Мы видим в целом стремление наших партнеров по БРИКС с пониманием подходить к той линии [по Украине], которую мы неуклонно отстаиваем, к нашим аргументам, к нашей логике. За это мы, конечно, им признательны. Это важно для нас», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что Россия предостерегает западные страны от дальнейшей эскалации в отношениях с Москвой.

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