Владикавказ, 3 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Северной Осетии создано 14 пунктов временного размещения граждан из Донецкой и Луганской народных республик. Власти региона решают организационные вопросы приема беженцев, вынужденных покинуть свои дома из-за угрозы жизни в связи с постоянными обстрелами территории украинскими военными.

Kremlin.ru Сергей Меняйло

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Точное число прибывающих в Северную Осетию беженцев пока неизвестно, однако к их приему и размещению, а также организации быта уже готовятся. Решить все вопросы глава РСО Алании Сергей Меняйло поручил в течение недели.

«До 10 марта необходимо решить вопросы с транспортом, обустройством и охраной мест размещения, питанием, медицинским обеспечением, обучением детей и другие. При правильной и слаженной организации приема граждан, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую народные республики, сбоев быть не должно», — заявил руководитель региона в ходе еженедельного аппаратного совещания.

В настоящее время ведутся работы в местах размещения беженцев по повышению пожарной безопасности. В частности, у санатория «Тамиск» будет выставлен дополнительный пожарный пост. Кроме того, будет благоустроена дорога к санаторию «Осетия» и территория возле корпуса, а также приведено в порядок состояние столовой.

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