Пермь, , 07:10 — REGNUM В Пермский край приехали первые беженцы из ДНР и ЛНР. Организованного группового прибытия людей не было. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на зампреда краевого правительства Александра Борисова.

Железнодорожный вокзал Перми Http://perm-2.dzvr.ru/

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

В числе первых беженцев всего восемь — девять человек. Они приехали в Прикамье самостоятельно. В основном это пермяки, уехавшие в Донбасс ранее, либо люди, имеющие родственников в Пермском крае.

По словам вице-премьера, краевые власти «берут под контроль» прибывших из ДНР и ЛНР. В частности, чиновники предлагают помощь с оформлением документов на социальную поддержку, оказывают содействие по взаимодействию с паспортно-визовой службой.

Напомним, ранее Пермский край заявил о готовности принять около 500 беженцев из Донбасса и разместить их на базе санаториев или детских оздоровительных лагерей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье объявили сбор пожертвований для беженцев из Донбасса