Богота, 3 марта, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес выступила 2 марта перед ООН, заявив, что её страна готова выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Silke Gerstenkorn Двусторонние переговоры

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«Колумбия готова стать посредником и приложить максимум усилий в переговорах для урегулирования разногласий между Россией и Украиной», — заявила Рамирес во время чрезвычайной встречи ООН.

Кроме того, Колумбия призвала все страны принять и выполнить резолюцию ООН и «проявить политическую волю при выполнении обязательств» для того, чтобы «положить конец страданиям миллионов граждан, находящихся в страхе перед последствиями бессмысленной и незаконной агрессии».