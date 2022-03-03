В МИД РФ заявили о готовности к диалогу с США по гарантиям безопасности
Москва, 3 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Россия надеется на то, что диалог с США по стратегической стабильности не будет сорван. Об этом 3 марта заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире «РБК».
Mgimo.ru
Сергей Рябков
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"Мы сожалеем, что несколько дней назад коллеги в Вашингтоне приняли решение и объявили об этом — приостановить такие контакты, отложить их на потом», — сказал Рябков.
Он выразил надежду, что срыва этого процесса в целом не произойдёт.
По его словам, Россия готова к диалогу по стратегической стабильности и гарантиям безопасности.