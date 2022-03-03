Москва, 3 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Страны Запада абсолютно неадекватно воспринимают сложившуюся на Украине ситуацию. Об этом сегодня, 3 марта, заявили в Министерстве иностранных дел России, передают РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

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По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, украинская сторона тянет время для переговоров с Россией по указаниям США.

Также он ранее подчеркивал, что Россия не позволит Украине создать ядерное оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, позиция России на переговорах с Украиной состоит в том, что Киев должен признать ДНР и ЛНР в административных границах, Крым — частью РФ, а также провести демилитаризацию своей страны.

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