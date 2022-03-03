Ростов-на-Дону, 3 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Ростовской области загрузка коечного фонда продолжает стабильно снижаться. Так, на утро 3 марта на Дону занято менее 60% ковид-коек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время лечение в стационарах получают 2856 пациентов. Состояние 35 человек врачи оценивают как тяжёлое. Загрузка ковидных коек составляет 57,9%. На амбулаторном лечении остаются 25 487 жителей Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи с улучшением эпидемической ситуации с 25 февраля закрыт ковидный госпиталь в приграничном с Донбассом районе — Миллеровском. Инфекционный стационар работал с 20 октября 2020 года.