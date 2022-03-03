Санкт-Петербург, 3 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В стационарах Ленинградской области продолжается сокращение количества развёрнутых ковидных коек из-за стабилизации эпидемиологической ситуации. За минувший день к плановой работе возвращены еще 160 коек. Об этом 3 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Mos.ru Больничные койки

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В настоящий момент в стационарах региона развернуто 2198 коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией. На них сейчас находятся 1273 пациента, в том числе 26 — на ИВЛ. Остальные 925 коек (42,08%) — свободны.

«За минувший день в стационары поступили 93 заболевших», — уточнили в комздраве, добавив, что ковидные койки свернули в стационарах в городе Приозерск и в поселках имени Морозова и Сиверский.

Кроме того, 2 марта положительные тесты на COVID-19 в Ленобласти получили 567 человек (-105 к предыдущему дню) и большинство из них — жители крупных населенных пунктов, таких как Кириши (67), Мурино (52), Тихвин (47), Сертолово (44), Сланцы (39), Лодейное Поле (31), Волхов (20), Сясьстрой (18), Ивангород (15), Выборг, Кингисепп (по 14), Гатчина (12), Бокситогорск, Бугры (по 11).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразилось 171 668 человек. Из них 121 829 человек выздоровели, в том числе 1274 — за минувший день. Умерло 3335 заболевших COVID-19, в том числе шесть — за прошедший день.