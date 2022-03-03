Москва, 3 марта, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В России за сутки 2 марта госпитализировали 10 620 человек с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число госпитализаций снизилось в 48 регионах. В 34 регионах число госпитализаций увеличилось, а в трех субъектах — осталось без изменений.

Днем ранее количество госпитализаций составило 11 754.

Число подтвержденных случаев COVID-19 возросло за сутки на 93 026, до 16 685 850.