Ереван, 3 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 3382 исследования на коронавирус, из которых 259 показали положительный результат. Об этом 3 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 420 757 носителей коронавируса. Из них 404 157 справились с инфекцией, в том числе 486 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 6472 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 122 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 12 случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 4020 тестов на коронавирус 342 были с положительным результатом. 755 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали 20 случаев смерти.