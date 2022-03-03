Ростов-на-Дону, 3 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки выявили 2773 носителя коронавируса, выздоровели 6199 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 3 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число заражений подтверждено в Ростове-на-Дону (626), Шахтах (160), Таганроге (159) и Волгодонске (149). Около 22% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 12% — дети.

Справиться с COVID-19 не смогли ещё 15 человек — мужчины в возрасте от 52 до 87 лет.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрирован 329 141 случай заражения коронавирусом, выздоровели 290 422 ковид-пациента. Жертвами COVID-19 стали 10 376 человек.