Париж, 3 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, заявил, что в страну прибыли 800 жителей Украины, передает BFM TV.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

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«800 граждан Украины прибыли на французскую землю с 25 по 26 февраля», — пояснил глава МВД Франции, напоминая, что «страна примет украинских беженцев», как ранее заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что тысячи французов всё ещё находятся на Украине.