Москва, 3 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Торги на фондовом рынке РФ по-прежнему не проводятся. Учитывая приближающиеся праздничные выходные, если вероятность, что торги возобновятся уже только 9 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«Есть надежда, что падение российских бумаг будет смягчено недавней мерой властей по покупке российских акций на 1 трлн руб. Впрочем, все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации вокруг Украины.

Поводов для оптимизма на этом фронте по-прежнему нет. На фоне продолжающейся спецоперации внимание сейчас направлено на второй раунд переговоров России и Украины.

Ранее сообщалось, что диалог двух делегаций состоится 3 марта в белорусской Беловежской Пуще. Однако украинская сторона опровергла эту информацию, заявив, что переговоры будут проводиться в другом месте.

В ожидании этого события рынки гадают, каким может оказаться исход второго раунда, но учитывая жесткий и ультимативный настрой обеих сторон, вряд ли стоит ожидать каких-то значимых прорывов.

Тем временем рубль, который уже смирился с новой девальвационной реальностью, продолжает нести рекордные потери.

Пара доллар/рубль, которая неустанно переписывает рекордные максимумы, 2 марта подскочила к новым вершинам за пределами уровня 177 руб., после чего скорректировалась к уровням открытия в районе 102 руб.

Начиная с сегодняшнего дня Банк России предписал брокерам взимать комиссию за покупку иностранной валюты (доллар, евро и британский фунт) в размере 30% от суммы сделки.

Этот шаг должен помочь хотя бы замедлить агрессивную девальвацию рубля. Сегодня котировки пары открылись с медвежьим гэпом, но в свете сохранения повышенного градуса напряженности может с легкостью вернуться выше уровня 100 руб.

При этом сырье продолжает активно дорожать. Brent превысила отметку $118 за баррель впервые с февраля 2013 года. Несмотря на то, что пока ограничения в отношении России не затрагивают непосредственно энергетический сектор.

Учитывая поток санкций, на рынке по-прежнему сохраняются высокие опасения относительно возможных перебоев в поставках российской нефти в дальнейшем.

Администрация Джо Байдена заговорила о поисках способов сократить потребление нефти, поставляемой РФ, но эти спекуляции не пугают игроков, которые прекрасно понимают, что даже если эти пути будут найдены, сама перестройка потребления займет немало времени», — считает эксперт.

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