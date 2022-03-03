Москва, , 08:12 — REGNUM На валютном рынке 2 марта ничего принципиально не изменилось — рубль продолжал падение. К вечеру доллар США вырос на 4,7% до 106,3 руб. (+4 руб. 79 коп.), а евро — на 2,6% до 115,4 руб. (+2 руб. 91 коп.), заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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На санкционном фронте тоже пока без особых перемен — новостной фон по-прежнему негативный.

Евросоюз 2 марта, наконец, договорился, какие российские банки с 12 марта отключат от SWIFT: под санкции подпадут семь финансовых институтов, в том числе ВТ», «Открытие», «Промсвязьбанк», «ВЭБ», однако, «Сбербанк» всё-таки отключён не будет.

Европейский Центральный Банк запретил ввоз в Россию наличных евро, за исключением банкнот, которые вывозят дипломаты и туристы.

В западных СМИ на фоне ограничений, введённых российским правительством на вывод безналичной и вывоз наличной валюты за границу, стали распространяться слухи о возможном техническом дефолте России по евробондам

Но пока нет оснований предполагать, что такое возможно, если только не считать ограничений для иностранных владельцев евробондов на их продажу.

Сегодня, 3 марта, на торгах ожидается курс доллара в рамках 104−107 рублей, евро — в интервале 114−117 рублей.

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