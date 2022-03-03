Париж, 3 марта, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что тысячи французов всё ещё находятся на Украине, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

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«Около тысячи французов и бинационалов все еще находятся на Украине», — заявил глава МИД Франции.

Министерство советует гражданам покинуть Украину и находиться в прямом контакте с посольством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Франции рекомендовало французам, чье присутствие в России не обязательно, уехать.