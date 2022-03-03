Симферополь, 3 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Вместе бороться с нацистами призвал глава Крыма Сергей Аксёнов жителей Украины, обращение он опубликовал 3 марта в своём телеграм-канале.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

«Обращаюсь к гражданам Украины. Вспомните события 2014 года в Крыму, которые тоже происходили в феврале и марте. Вы помните, почему крымчанам пришлось взять в руки оружие? Мы защищались от агрессии киевского режима», — напомнил Аксёнов.

Он подчеркнул, что тогда, в 2014 году, в Крыму были исполнены все обещания, данные президентом России Владимиром Путиным.

«Мы отпустили без всяких вопросов военнослужащих национальной гвардии Украины, которые проживали на территории западных областей этой страны, но проходили службу на полуострове. Ни к кому из них не было никаких претензий, им выплатили денежное довольствие, обеспечили пайком и передали родителям. А теперь сравните это с сегодняшним отношением националистов к нашим ребятам, попавшим в плен, и вообще к мирным жителям Украины. Уверен, что мы должны вместе бороться с этим бандеровским отродьем. Уверен, что мы победим!» — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля после обращения к президенту России глав ЛНР и ДНР с просьбой о помощи Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса.

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Отметим, что накануне в больницу Симферополя был доставлен девятилетний ребёнок с тяжёлым огнестрельным ранением — его семью, следовавшую на автомобиле, обстреляли националисты в Херсонской области. Мать погибла.