Глава Крыма призвал граждан Украины «бороться с бандеровским отродьем»
Симферополь, 3 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Вместе бороться с нацистами призвал глава Крыма Сергей Аксёнов жителей Украины, обращение он опубликовал 3 марта в своём телеграм-канале.
Он подчеркнул, что тогда, в 2014 году, в Крыму были исполнены все обещания, данные президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля после обращения к президенту России глав ЛНР и ДНР с просьбой о помощи Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса.
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Отметим, что накануне в больницу Симферополя был доставлен девятилетний ребёнок с тяжёлым огнестрельным ранением — его семью, следовавшую на автомобиле, обстреляли националисты в Херсонской области. Мать погибла.