Брянск, 3 марта, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки госпитализировано 53 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 марта в оперативном штабе региона. Выписаны после лечения 986 человек.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Больничная палата

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Всего в Брянской области подтверждено 146 594 случая заражения коронавирусом. Справился с болезнью 120 541 житель. Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 3514 пациентов, в том числе девять летальных исходов зарегистрировано за истекшие сутки.

Лаборатории региона провели 1 568 285 исследований на коронавирус.