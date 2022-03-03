Москва, 3 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Поступок российского дирижера Валерия Гергиева должен быть примером гражданской ответственности, деятели культуры, которые не последовали его примеру, должны отказаться от должностей и грантов, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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"Его поступок (Валерия Гергиева) должен быть примером гражданской ответственности, отношения к своей стране», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

А деятели культуры в России, которые не последовали примеру Гергиева, должны «уйти со своих должностей, они же занимают их, как правило, в бюджетных организациях, отказаться от грантов, которые они получают», говорит спикер Госдумы.

В двух местах не окажешься, и не нужен никому будешь там, добавил он.

Ранее мэр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что потребовал от дирижёра к 1 марта обозначить свою позицию относительно проведения российской военной спецоперации и признания ЛНР и ДНР.