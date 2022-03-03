Москва, 3 марта, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Россия предупредила военную операцию со стороны НАТО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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"Если бы не началась операция, буквально на следующий день началась бы операция со стороны НАТО, но только руками бандеровцев, неонацистов Украины. Мы успели, а это значит, спасли сотни тысяч жизней», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

По его убеждению, сегодня надо делать всё для того, чтобы Украина стала мирной страной, независимой, самостоятельной, демократической, чтобы она не участвовала ни в каких блоках.

Спикер Госдумы также напомнил слова президента США Джо Байдена, который прямо сказал, что альтернатива санкциям — только третья мировая война.

«То есть Украину выбрали как плацдарм для борьбы с Российской Федерацией», — подчеркнул парламентарий.