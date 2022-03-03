Волгоград, 3 марта, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Конструкцию, подготовленную для празднования Масленицы, демонтировали рабочие в Волгограде. Администрация города отказалась от масштабных праздничных мероприятий в 2022 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Широкая Масленица

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Городские парки в последний день масленичной недели будут работать в обычном режиме. Массовые мероприятия решено не проводить.

«Администрацией Волгограда принято решение об отказе от организации и проведения муниципалитетом массовых мероприятий, связанных с празднованием широкой Масленицы в 2022 году. Данное решение направлено на предотвращение осложнения санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города. В случае проведения мероприятий, посвященных празднованию широкой Масленицы, коммерческими или общественными организациями организаторы обязаны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований», — цитирует мэрию издание «В1.ру».

Чучело Масленицы в пойме реки Царицы разобрали, конструкции увезли на склад.