Бонн, Германия, 3 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Международный параолимпийский комитет (МПК) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в Параолимпийских играх в Пекине. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба МПК.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

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Отмечается, что МПК изменил своё решение в отношении российских и белорусских спортсменов. Теперь они не будут допущены к соревнованиям.

Причиной стало то, что многие национальные комитеты, команды и спортсмены отказываются соревноваться представителями России и Белоруссии. Из-за этого само проведение соревнований поставлено под угрозу.

Кроме того, в олимпийской деревне начала создаваться напряжённая ситуация, из-за чего становится невозможным обеспечение безопасности спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта МПК допустил российских и белорусских спортсменов к Параолимпиаде в нейтральном статусе.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по освобождению Украины от фашистов, пришедших к власти в результате переворота в 2014 году и устроивших геноцид жителей Донбасса.