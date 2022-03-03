Краснодар, 3 марта, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Около 60 тонн гуманитарной помощи отправится для жителей населённых пунктов Херсонской области из Краснодарского края 3 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию администрации края.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

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Всего администрацией региона при поддержке регионального отделений партии «Единая Россия» запланировано отправление шести грузовых автомобилей, каждый вмещает по 10 тонн груза. Жителям украинских приграничных населённых пунктов отправят 10 тонн мясных консервов, 10 тонн пшеничной муки, 10 тонн риса, 10 тонн растительного масла, 10 тонн сахара, по пять тонн сгущённого молока и конфет. Загрузка, сопровождение и передача гуманитарной помощи будет осуществляться при поддержке объединенного волонтерского штаба «МыВместе».

Планируется, что груз будет доставлен в Симферополь либо в приграничный Джанкой. Оттуда в Херсонскую область помощь доставят на автотранспорте Республики Крым при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне из Крыма в Херсонскую область была доставлена первая партия гуманитарной помощи, собранной крымчанами — продовольствие для жителей приграничных украинских населённых пунктов. В ближайшее время соседи намерены отправить в Херсонскую область также и медикаменты.