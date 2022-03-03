Берлин, 3 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Власти Германии намерены предоставить Украине 2,7 тыс. зенитных ракет «Стрела». Об этом 3 марта сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в министерстве по делам экономики ФРГ.

Petra B. Fritz Германия

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По данным собеседника агентства, министерство экономики Германии одобрило поставку 2 700 зенитных ракет «Стрела» из бывших запасов Вооруженных сил ГДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что американские войска не будут задействованы в конфликте на Украине, однако их перебрасывают в Европу для возможной защиты союзников по НАТО.