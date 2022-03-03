Красноярск, 3 марта, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Надзорные органы просят средства массовой информации в Красноярском крае проверять достоверность распространяемой ими информации о спецоперации России по защите ДНР И ЛНР.

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Как сообщили ИА REGNUM 3 марта в краевом правительстве, работу по предотвращению распространения непроверенной и недостоверной информации проводит Енисейское управление Роскомнадзора.

«При подготовке материалов и публикаций о проведении специальной операции в Донецкой и Луганской народных республиках необходимо использовать достоверную и актуальную информацию из российских официальных источников», — говорится в сообщении надзорных органов и властей.

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Енисейское управление Роскомнадзора уже направило в адрес местного сетевого издания и телеканала требование неукоснительно соблюдать действующее законодательство РФ.

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